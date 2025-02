OL / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique compte bien aligner ses meilleurs joueurs.

Dans un calendrier XXL, le PSG aborde ses prochaines échéances avec le sourire. En grande forme depuis quelques mois, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur DAZN) en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Et avec la claque reçue par l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0) hier soir, les joueurs de Luis Enrique peuvent prendre 13 points d’avance en tête du classement en cas de succès. Une réelle opportunité à saisir pour les Rouge & Bleu. Ainsi, le coach parisien devrait aligner ses meilleurs joueurs pour cette affiche face aux Gones.

À lire aussi : Warren Zaïre-Emery s’entraîne toujours en individuel

Kvaratskhelia ou Doué en attaque ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prendra place. En défense, pas de surprise en vue avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux postes de latéraux et la charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, L’Equipe voit Lee Kang-In accompagner Vitinha et João Neves. Enfin une attaque 100% française est pressentie avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui fera son retour face à son ancien public.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. Désiré Doué pourrait occuper une place l’entrejeu en lieu et place de Lee Kang-In, permettant ainsi à Khvicha Kvaratskhelia d’occuper l’aile gauche de l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de l’OL : Perri – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Matic – Nuamah, Tolisso (c), Cherki – Mikautadze

Les compositions probables OL / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables OL / PSG (Le Parisien)