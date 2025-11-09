OL / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra composer avec des absences importantes.

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affrontent – au Groupama Stadium – en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Troisième provisoire du championnat suite aux succès de l’OM (3-0 face au Stade Brestois) et du RC Lens (4-1 sur la pelouse de l’AS Monaco) ce samedi, le club parisien sera dans l’obligation de s’imposer pour retrouver sa place de leader à l’issue de ce week-end. Cependant, Luis Enrique sera privé d’éléments majeurs pour ce déplacement à Lyon. En effet, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé manqueront à l’appel. Et le technicien espagnol devra bricoler, notamment au poste des latéraux.

Mayulu ou João Neves au poste de latéral droit

Sans surprise, Lucas Chevalier va tenir sa place dans les buts. L’Equipe opte pour une défense composée de João Neves et Lucas Hernandez dans les couloirs défensifs et une charnière centrale Willian Pacho – Illia Zabarnyi. L’entrejeu pourrait être confié à Senny Mayulu, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin pour l’attaque, le quotidien sportif imagine un trio offensif Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ bien différent. Au poste de latéral droit, Senny Mayulu pourrait dépanner, laissant ainsi João Neves intégrer le milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. L’attaque pourrait être composée de Lee Kang-In, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – J.Neves, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Vitinha (c), F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Mbaye

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, F.Ruiz, J.Neves – Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Le XI probable de l'OL (L'Equipe) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Tagliafico – Tessmann, Morton – Ghezzal, Merah, Moreira – Satriano

Le XI probable de l'OL (Le Parisien) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Karabec, Tolisso (c) (ou Satriano), Merah – Moreira

