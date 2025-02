OL / PSG : Les dirigeants parisiens désagréablement surpris par les banderoles et chants insultants

Outre la victoire sur le terrain (2-3) du PSG face à l’OL, les travées du Groupama Stadium étaient animées ce dimanche soir. Dans les tribune de l’antre lyonnaise, les dirigeants parisiens n’ont pas apprécié des banderoles et chants insultants.

C’est depuis Doha au Qatar que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a suivi la 23e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais et la victoire de ses joueurs. En effet, le dirigeant qatari, également président de la Fédération Qatarienne de Tennis, assistait à l’ATP 500 de Doha. C’est donc depuis son pays d’origine que Nasser Al-Khelaïfi a vu des banderoles se déployer dans les travées du Groupama Stadium : « Qatar Mafia« , « journalistes putaclics » ou encore « politiques démagogues pouvait-on lire pendant l’avant-match. A quelques minutes du coup d’envoie, John Textor, président de l’Olympique Lyonnais, se présente au bord de la pelouse avec un chapeau de cow-boy, salué par ses supporters. Un accessoire arboré par le dirigeant américain en référence aux images parues cette semaines sur les antennes de France 2 sur lesquelles les deux présidents de clubs s’écharpaient au cours d’un appel vision au sujet des droits TV : « Je ne suis pas vraiment un cowboy. Ma mère française était très douée à cheval mais je ne sais même pas monter à cheval. Mon surnom en grandissant était Tex mais en dehors d’Halloween, je n’avais pas de chapeau de cowboy. C’était juste amusant, un message sympa pour Nasser« , a expliqué John Textor aux médias dans la foulée de cette J23.

Textor : « Oui, on peut faire la paix avec Nasser »

Si aucun dirigeant du PSG n’étaient présents au Groupama Stadium, ces derniers n’auraient tout de même pas apprécié les banderoles et chants insultants, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. « Magouilles et corruption… le Qatar tue le football français » et « Nasser ne quitte pas seulement les appels teams, quitte le football français !« , ont déployé les supporters lyonnais au cours de la rencontre. Si John Textor a ouvert la porte de la paix avec Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’OL s’est présenté en zone mixte après la défaite de son équipe afin d’évoquer son éventuelle prochaine rencontre avec son homologue parisien, le 20 juin prochain lors de PSG – Botafogo, en Coupe du Monde des Clubs : « Ce sera un match incroyable, un grand match. C’est au milieu de l’été. Vous savez je m’attends à ce qu’il envoie ses joueurs en vacances quelque part. J’ai une superbe île aux Bahamas alors je vais leur envoyer des invitations. Mais non, nos joueurs veulent jouer contre le PSG à pleine puissance. Ils vont le jouer à Los Angeles. J’aimerais beaucoup le voir là-bas. Ça m’est égal qu’il (Nasser Al-Khelaïfi ; NDLR) soit là. Je regarderai le match« .