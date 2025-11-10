OL / PSG : Les Lyonnais fustigent l’arbitrage après leur défaite face aux Parisiens

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (2-3) dans les dernières secondes face à l’Olympique Lyonnais. Une victoire qui, selon les Lyonnais, est entachée par des erreurs d’arbitrage.

C’est au Parc OL que le Paris Saint-Germain est allé reprendre la tête du classement en Ligue 1 face à l’OL. Au cours d’un match disputé, les hommes de Luis Enrique ont été rattrapé au score à deux reprises, avant de s’imposer dans les dernières secondes grâce à une tête de Joao Neves sur un corner tiré par Kang-In Lee. Outre le sportif, en après-match, les Lyonnais ont, avec insistance, pointé du doigt des erreurs d’arbitrage. En cause pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers ? Une faute de Vitinha sur le deuxième but du PSG, un penalty non sifflé sur une potentielle faute de Kang-In Lee sur Tagliafico, un autre potentiel penalty non sifflé pour une main d’Illia Zabarnyi, enfin le carton rouge donné à Tagliafico jugé trop sévère. Dans la foulée de la rencontre, l’entraîneur adjoint lyonnais Jorge Maciel a réagi à cela : « Je pense qu’il y a 59.000 personnes au stade, il n’y en a que quatre qui n’ont pas regardé les fautes qu’il y a à analyser. On n’a même pas besoin de regarder les ralentis. Quand ça ne se passe que dans un sens… on ne comprend pas. […] Nico (Tagliafico) est expulsé, deuxième carton. Mais Afonso, combien de fautes subies et ils n’ont pas pris de carton ? Je ne comprends pas que Zabarnyi n’ait pas pris de carton pour tous les coups qu’il a mis« .

Outre l’adjoint de Paulo Fonseca, les joueurs de l’OL ne se sont pas fait prier pour réagir aussi sur les réseaux sociaux. En effet, après la rencontre, l’Argentin qui a été expulsé en toute fin de match, Nicolas Tagliafico, a partagé des images des prétendues fautes des Parisiens et erreurs d’arbitrage, le tout en se montrant dégoûté et en restant silencieux avec des émojis. Les mêmes images ont également été partagées par Moussa Niakhaté, défenseur de l’Olympique Lyonnais. L’international sénégalais s’est lui fendu de quelques mots : « Franchement et aujourd’hui plus que jamais, je suis vraiment fier de faire partie de ce club, de ce groupe qui ne lâche rien même quand tout le monde nous pense mort ! Je déteste parler de l’arbitrage, mais quand on bosse toute une semaine… Inadmissible« .

Ancien joueur de l’OL et légende du club rhodanien, Alexandre Lacazette a également partagé son sentiment sur l’arbitrage de cette 12e journée de Ligue 1 depuis l’Arabie Saoudite, où il évolue désormais : « Bravo OL. Pas facile à 11 vs 12« .