OL / PSG : les notes des joueurs parisiens

Après avoir manqué l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 la semaine dernière, le PSG se voyait proposé une nouvelle opportunité après la défaite surprise de Lille face à Nîmes. Les joueurs de Mauricio Pochettino sont entrés sur le terrain en mode Camp Nou. Entre justesse technique, pressing, contre-pressing, intensité, impact, tous les ingrédients étaient là. Et logiquement cela s’est traduit au tableau d’affichage avec un 2-0 à la pause grâce à des buts de Kylian Mbappé (15e) et Danilo Pereira (30e). Un écart qui a rapidement augmenté avec des buts de Di Maria sur coup de pied arrêté et de Mbappé sur contre (son 100e but en Ligue 1). 4-0, c’était beau, parfait, collectivement et individuellement impeccable. Et puis Kylian Mbappé est sorti, le PSG a voulu gérer… et il a encaissé deux buts (Slimani puis Cornet). Il a même fallu du grand Keylor Navas pour s’éviter des sueurs froides. On signalera la confirmation Abdou Diallo au poste de latéral gauche, la bonne prestation de Danilo Pereira, l’impact permanent de Moise Kean au milieu des autres satisfactions. Car ce soir, seul Alessandro Florenzi a un peu déçu.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 8 / Florenzi 4,5 / Marquinhos 7 / Kimpembe 7 / Diallo 7,5 / Gueye 6,5 / Danilo 7 / Di Maria 7 / Verratti 7 / Mbappé 8,5 / Kean 7