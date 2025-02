OL / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a frappé un grand sur la Ligue 1 après sa victoire sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-3). Dans un match à deux vitesses, les Rouge & Bleu sont revenus de leur déplacement avec les trois points.

Le PSG n’a pas raté cette belle occasion. Avec l’objectif de prendre 13 points d’avance en tête du classement, la formation parisienne n’a pas failli au moment d’affronter l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match à deux vitesses, le club de la capitale a puni des Lyonnais défensifs dès le retour des vestiaires avant de se faire quelques frayeurs dans les derniers instants de la rencontre. Mais cette victoire 2-3 au Groupama Stadium a permis aux Rouge & Bleu de prendre le large en Ligue 1.

Hakimi au top, Kvaratskhelia monte en puissance, Donnarumma en patron

Et un homme a marqué les esprits durant cette rencontre : Achraf Hakimi. Assez tendu en première période en raison de l’agressivité non-sanctionnée de Nicolas Tagliafico, le Marocain a ensuite inscrit un doublé pour refroidir le public hostile du Groupama Stadium. Le vice-capitaine parisien reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Le Marocain a parfois eu du mal à gérer Fofana, le gros client qui lui était opposé. Il a eu le mérite de garder ses nerfs même après avoir été malmené par Tagliafico. Mais il s’est surtout signalé en marquant un doublé capital pour son équipe. Il ouvre la marque en bonne position dans la surface (0-1, 53e) et réitère l’affaire en fin de match sur un nouvel appel bien senti (1-3, 85e) », souligne LP. Autre grosse performance, celle de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a sauvé son équipe dans une fin de rencontre électrique et récolte la note de 7/10 dans le quotidien francilien. « Il a fait son match en repoussant les tirs de Kumbedi (30e) et Cherki (66e) qu’il ne peut empêcher de marquer un peu plus tard (1-2, 83e). Tel un lion qui rugit encore, il réalise un double arrêt remarquable devant Mikautadze et Maitland-Niles avant d’être battu par la tête de Tolisso (2-3, 90+ 3e). On préfère retenir qu’il réalise un nouvel arrêt derrière (90+ 4e). »

Meilleur parisien en première période, Khvicha Kvaratskhelia a affiché un haut niveau technique et confirme sa montée en puissance. Le Géorgien reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Le Géorgien se libère et ça se voit vraiment. Dans les petits espaces, il a été assez délicieux avec son sens du déséquilibre rare. Très mobile, il a été un poison constant pour les défenseurs lyonnais. C’est lui qui sert parfaitement Dembélé d’entrée (13e) puis qui, sur un slalom où il ‘couche’ Matic et Mata, provoque la deuxième grosse situation (26e). Il est l’auteur d’une frappe splendide (46e). Son match est à peine terni par ce geste dangereux sur Tagliafico (38e). » Si le milieu parisien a été assez neutre aux yeux du quotidien sportif, Ousmane Dembélé a encore frappé en marquant un nouveau but en 2025. « Sa ‘crise’ de deux matches sans marquer est terminée… Son 24e but cette saison, sur sa spéciale, est magnifique. Il aurait pu gonfler son bilan sur cette frappe sauvée par Mata (13e) ou au sortir du slalom de ‘Kvara’ (26e). Sur certaines transitions, il aurait pu mieux faire (30e) mais globalement son activité, ses décrochages ont fait mal fou à l’OL », constate L’E qui lui attribue également la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 8 – Hakimi 8, Marquinhos 5, Beraldo 4, Nuno Mendes 6 – Doué 5, Vitinha 5, J.Neves 5 – Kvaratskhelia 7, Dembélé 7, Barcola 5 / Luis Enrique 6

