OL / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a arraché la victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-3) grâce à un but au bout du temps additionnel de Joao Neves. Une rencontre disputée et animée entre les deux équipes.

Le PSG va passer la trêve internationale assis sur son fauteuil de leader. Sous pression après les victoires de l’OM et du RC Lens, les joueurs de Luis Enrique ont récupéré leur place de leader sur le gong grâce à une réalisation de Joāo Neves (2-3). Malgré une infirmerie bien remplie des deux côtés, les deux formations ont livré un match intense et animé.

Vitinha en chef d’orchestre, Zabarnyi et Chevalier ne rassurent pas, Zaïre-Emery confirme

Et du côté des Rouge & Bleu, un homme a encore une fois montré son importance : Vitinha. Il reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe : « Il était au-dessus des autres, et cela s’est notamment traduit par deux passes décisives. La première sur une ouverture splendide (26e). La seconde après un ballon gratté dans les pieds de Tessmann (33e). Le Portugais a éclairé le jeu parisien par sa qualité technique et son intelligence de jeu. Avec une science du placement également précieuse en phase défensive. » En revanche, en défense, Illia Zabarnyi continue d’inquiéter. « Encore une soirée compliquée pour l’Ukrainien, qui couvre Maitland-Niles sur le but du 2-2 (50e). Il arrive à tirer son épingle du jeu dans les corps-à-corps. Mais dès que son adversaire a du champ ou trouve la profondeur, c’est plus délicat. Il sauve quand même le 2-2 en venant contrer Moreira (80e). Aurait pu coûter un penalty (29e) », remarque L’E, qui lui octroie la note de 3/10.

Autre élément qui ne rassure pas, Lucas Chevalier. Le portier français récolte la note de 4/10 dans Le Parisien : « Positionné trop haut, il regarde impuissant le lob de Maitland-Niles gentiment rebondir dans son but (50e). Il ne pouvait rien se reprocher sur le but de Moreira. Malgré un bon dégagement du poing sur un corner (43e), il manque trop souvent d’autorité dans sa surface. Il nous laisse une fois de plus avec une impression de match inabouti. » Pour cette victoire, le PSG peut remercier Joao Neves. Le Portugais a marqué le but victorieux et reçoit la note de 7/10 dans le quotidien francilien. « Le jeune Portugais manque encore un peu de souffle mais il reste décisif. Son timing sur coup de pied arrêté a encore fait des merveilles et offert la victoire à Paris. Avant ce but, il n’avait pas eu le rendement attendu. Une frappe totalement hors cadre (77e). » Enfin, Warren Zaïre-Emery confirme sa forme du moment. « Titularisé au poste de Hakimi, il a occupé une zone extrêmement vaste et apporté du danger dans la surface adverse comme le Marocain. De la personnalité et du sang-froid sur le 1er but (20e). Tonique, autoritaire, il a rayonné à la récupération même s’il a décliné après une heure. Mais il se fait surprendre et ne peut rattraper Moreira sur la première égalisation (30e) », analyse L’Equipe, qui lui donne la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 7, Zabarnyi 3, Pacho 6, L.Hernandez 5 – J.Neves 6, Vitinha 8, F.Ruiz 5 – Lee 6, Mayulu 4, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 7, Zabarnyi 3, Pacho 6, L.Hernandez 5 – J.Neves 6, Vitinha 8, F.Ruiz 5 – Lee 6, Mayulu 4, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 4, Pacho 5, L.Hernandez 3.5 – J.Neves 7, Vitinha 7, F.Ruiz 5 – Lee 5, Mayulu 3, Kvaratskhelia 5.5