Olga Carmona de plus en plus proche des Féminines du PSG

Afin de concurrencer l’Olympique Lyonnais, les Féminines du PSG souhaitent se renforcer. Elles seraient proches de s’offrir les services d’Olga Carmona.

Les Féminines du PSG ont eu une saison 2024-2025 compliquée. Eliminées dès les barrages de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes ont été battues en finale de la Coupe de France et de l’Arkema Première Ligue. Il y a également eu des tensions au sein de l’effectif entre Fabrice Abriel et certaines joueuses, le coach ne finissant pas la saison. Afin de redevenir compétitives, les Féminines du PSG vont vouloir se renforcer, après avoir vu certaines de ses joueuses, comme Marie-Antoinette Katoto, quitter le club.

Un contrat de trois ans l’attend

Selon les informations de Bruno Salomon, les Féminines du PSG seraient de plus en plus proches de s’offrir Olga Carmona. Capitaine du Real Madrid, la défenseure (25 ans) arrive en fin de contrat et a décidé de ne pas prolonger avec le club madrilène. Le journaliste spécialiste du PSG pour Ici Paris Île-de-France explique que la championne du monde avec l’Espagne devrait signer un contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu et donc être liée avec le PSG jusqu’en juin 2028.