Olga Carmona : « Je me sens chez moi au PSG »

Olga Carmona a rejoint le PSG cet été en provenance du Real Madrid. La latérale gauche va retrouver son ancien club ce jeudi soir en UEFA Women’s Champions League.

Les Féminines du PSG vont jouer leur deuxième match de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League ce jeudi soir (21 heures, Disney Plus) contre le Real Madrid. Un match particulier pour Olga Carmona, qui a rejoint le club de la capitale en provenance du club espagnol cet été. Dans une interview accordée au Parisien, la latérale gauche espagnole s’est confiée sur ses premiers mois à Paris, ses relations avec ses coéquipières au PSG, son amitié avec Fabian Ruiz…

Comment je me sens à Paris ?

« Je suis ravie ! Je me sens très en confiance. C’est une nouvelle équipe et je commence peu à peu à mieux comprendre mes coéquipières, je m’adapte au système, à notre façon de jouer qui est un peu différente de celle que je connaissais en Espagne, mais je suis très heureuse. Comme à la maison ? Je me sens chez moi, même s’il fait un peu plus froid (rires). Mais tout va bien. Je mène une vie très tranquille, centrée sur le sport, sur la performance. J’étais très heureuse aussi au Real Madrid mais ça faisait cinq ans et je sentais que c’était le moment de changer. Je voulais aussi essayer un autre championnat, un autre pays. Je voulais relever ce défi et sortir de ma zone de confort. C’est le meilleur moyen pour continuer à progresser en tant que joueuse, à grandir et à devenir meilleure. »

Fabian Ruiz

« Comme moi, il est originaire de Séville. On est assez proche parce que j’ai joué au foot avec sa sœur quand on était petite. Je la connais très bien, sa mère et sa famille aussi. Je discute beaucoup avec Fabian, on se voit régulièrement. Je suis déjà allée deux fois au Parc des Princes pour le voir. C’est difficile de trouver un peu de Séville à Paris mais le fait qu’on soit plusieurs, ça te rappelle un peu l’Espagne, c’est un peu comme être chez soi. Fabian est quelqu’un de formidable. Nous parlons beaucoup des choses qui existent en Espagne et pas ici, et inversement. Nous parlons aussi beaucoup de la façon dont il travaille (au sein de l’effectif masculin), il me raconte des anecdotes et moi aussi. Je lui explique comment ça se passe dans la section féminine, etc. »

Ses modèles dans le football masculin

« Petite, je suivais beaucoup Marcelo à l’époque où il jouait au Real Madrid. Comme moi, il jouait arrière gauche tout en participant beaucoup à l’attaque. Il était très habile, il m’impressionnait. Maintenant j’aime beaucoup Hakimi et Nuno, leur façon de jouer. Je regarde beaucoup ce qu’ils font. »

Les joueuses avec lesquelles elle a le plus d’affinités

« J’aime beaucoup Sakina (Karchaoui) depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été une joueuse qui m’a marquée par sa façon de jouer, et elle est gauchère comme moi. Aujourd’hui, j’ai la chance d’évoluer avec elle. On a encore peu joué ensemble, mais j’espère marquer beaucoup de buts et partager de belles actions. Elle a beaucoup de talent et je l’apprécie vraiment beaucoup. »













































