Olivier Létang évoque l’avenir d’Ayyoub Bouaddi, cité au PSG

Auteur d’une très belle saison à Lille, Ayyoub Bouaddi attise les convoitises des plus grands clubs, dont le PSG. Olivier Létang, son président, a évoqué son avenir.

Lors du mercato estival, le PSG a établi la liste des postes qu’il souhaiterait renforcer. Si des rumeurs autour de milieu de terrain ont été avancées ces dernières semaines, le club de la capitale semblerait satisfait de son entrejeu et ne compterait pas se renforcer dans ce secteur. Les doubles champions d’Europe en titre ont souvent été associés à Ayyoub Bouaddi. Performant avec Lille, le jeune international marocain (18 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Présent en conférence de presse ce jeudi, Olivier Létang, le président du LOSC, a été questionné sur l’avenir de son milieu de terrain.

À lire aussi : Mercato PSG : la tendance se confirme pour Ayyoub Bouaddi

« Ma conviction, c’est qu’il y a de fortes chances pour qu’il reste chez nous »

« Je n’ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a très peu de clubs aujourd’hui qui peuvent s’offrir un joueur de la qualité d’Ayyoub, qui n’a que 18 ans. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s’est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l’on s’est dit. Tout reste possible mais, mon avis, c’est qu’il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c’est qu’il y a de fortes chances pour qu’il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire, lance le dirigeant lillois dans des propos relayés par L’Equipe. Aujourd’hui, je n’ai pas eu de discussion puisque j’ai refusé toute discussion avec les clubs qui sont en capacité de pouvoir payer le montant du transfert durant le Mondial. Ce que je dis à tout le monde, c’est qu’il n’y a pas de rush. On est très tranquilles, comme Ayyoub. On fera le point en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Après, vous avez raison, il faut être prêt à toutes les éventualités. S’il devait partir, on doit être prêts.«