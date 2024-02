Cet hiver, le PSG était à la recherche d’un défenseur. Il a jeté son dévolu sur Leny Yoro. Mais Lille et son président, Olivier Létang, se sont montrés intransigeants. Pour cet été, par contre…

Outre Lucas Beraldo, le PSG souhaitait recruter un autre défenseur lors du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens s’étaient intéressés à Leny Yoro, qui réalise une très belle saison sous le maillot de Lille. Dans ce dossier, où le PSG n’est pas seul, le club de la capitale est tombé sur un os en la personne d‘Olivier Létang, le président des Dogues, qui a expliqué que sa pépite n’était pas à vendre. Le joueur est donc resté au LOSC mais pourrait partir l’été prochain. Présent en conférence de presse pour présenter les nouvelles recrues lilloises, Olivier Létang a été questionné sur son jeune défenseur (18 ans). Et s’il a confirmé qu’un départ cet hiver n’a jamais été à l’ordre du jour, la porte pourrait s’ouvrir cet été.

« Il n’y a jamais eu de propositions ou de sommes évoquées »

« Leny, on a des échanges avec lui depuis plusieurs années parce qu’une carrière, ça se construit et un joueur, on le développe dans différents domaines. On est très attaché à l’aspect humain donc on a beaucoup d’échanges, mais ce n’est pas récent. Il y a eu beaucoup d’emballement, j’ai trouvé, de la part de l’environnement extérieur alors que Leny et nous avons toujours été très calmes parce que c’était limpide et qu’il n’y avait pas de possibilité de départ. J’ai échangé avec de très, très grands clubs qui nous ont appelé. Les positions ont toujours été très claires, il n’y a jamais eu de propositions ou de sommes évoquées de notre côté parce que pour nous, c’était limpide que Leny allait rester avec nous jusqu’à la fin de la saison. »

« On a bien raison de les protéger par rapport à tout cela »

Olivier Létang, ancien directeur sportif adjoint du PSG, a aussi évoqué ses discussions avec son jeune défenseur central. « Je parlais de nos objectifs sur trois compétitions et c’est vraiment l’échange avec Leny, d’être concentré sur l’aspect sportif parce qu’il est comme tous les joueurs, il est humain donc il lit, il voit et ça peut aussi perturber, bien évidemment. Mais il est resté, je trouve, très hermétique à ce qui se passait à l’extérieur et concentré sur le jeu et le terrain. Parfois, on nous dit que l’on protège trop les joueurs et qu’ils ne peuvent pas parler. Mettez-vous à la place de quelqu’un qui a 18 ans avec des rumeurs comme celles-ci qui arrivent de partout, tout le temps, les réseaux sociaux, l’environnement. On a bien raison de les protéger par rapport à tout cela parce qu’il y a un juge de paix qui est le terrain. Depuis de longs mois et des années, l’objectif avec Leny est de continuer à le faire progresser et le faire grandir. Aujourd’hui, il arrive à un niveau de performances qui est assez incroyable. Mais le plus important, ce n’est pas les compétitions et les matches que l’on a joués avant, c’est ceux qu’on va jouer après. Il nous reste quatre mois pour finir cette saison. L’objectif est d’être le plus performant possible sur le terrain, pour lui comme pour les autres. »