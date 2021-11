Après une semaine marquée par la révélation de l’agression de Kheira Hamraoui et la mise en garde pendant plusieurs heures d’Aminata Diallo, les Féminines du PSG abordaient le choc face à l’OL ce dimanche soir dans une atmosphère particulière. Touchées mentalement, les Parisiennes ont lourdement chuté au Groupama Stadium avec une large défaite (1-6). Un succès qui permet aux Lyonnaises de prendre trois points d’avance au classement et avec une meilleure différence (24 pts, +37 contre 21 pts, +18). Mais après la rencontre, l’entraîneur parisien, Didier Ollé-Nicolle, a mis en avant la semaine éprouvante de son équipe sur le plan mental, dans des propos rapportés par L’Equipe.

L’impact des évènements de la semaine sur le groupe

« Dès qu’il y a eu un grain de sable, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de fatigue mentale, personne n’a pu répondre présent. Ce qui est vraiment dommage, c’est que ce résultat n’a pas été réalisé contre la vraie équipe du PSG. On était sur une bonne série de résultats, et puis tout est devenu plus sombre dans l’atmosphère. L’équipe a été très entourée depuis quelques jours par un organe psy. Si on a demandé le report du match, , c’est qu’il a eu un avis de cette cellule, extérieure au PSG. L’ouverture du score est venue trop facilement, et l’expulsion a été indigérable par l’équipe. On n’avait pas les forces pour revenir. »

Quel sentiment après cette défaite ?

« Il y a beaucoup de déception pour les joueuses, pour ce vestiaire. Il a morflé. On a vu un groupe très abattu. Quand on veut développer le foot féminin, donner une bonne image, il faut qu’il y ait un spectacle, des acteurs. Je me pose beaucoup de questions. Quand on fait du sport de haut niveau, derrière il y a une éthique, et quand il arrive un truc comme ça… Il n’y a que 12 équipes, donc il y a plein de dates pour jouer ce match-là. C’est incroyable que les instances n’aient pas écouté et pas vu qu’il y avait un groupe dans la détresse. Vous vous rendez compte le bruit que ça a fait, tout ce qu’il s’est passé ? »

Un championnat faussé ?

« Certainement. Ça a certainement eu de grosses conséquences. On était blessé psychologiquement, moralement, ce n’était pas facile. Si la direction du PSG a demandé ce report, c’est qu’on sentait qu’il y avait un groupe très touché, et que par rapport à l’éthique, ce n’était pas bien (de jouer). Indirectement, c’est un gros pavé dans la mare du football féminin. »

Le résultat du match (PSG TV)

« C’est la soirée cauchemardesque qui est malheureusement le résultat de ce qu’on vit depuis une semaine. C’était vraiment compliqué de préparer un match comme celui de Lyon, même si on était obligés de faire bonne figure et trouver des arguments et leviers pour que tout le monde reste debout et présent pour ce match. On se rend compte qu’on était sur le terrain mais qu’on n’était pas présent dans l’intensité et le plan technique. Il y a un penalty relativement sévère, derrière on nous expulse une joueuse (Ashley Lawrence à la 26e minute) alors qu’il n’y avait pas d’obstruction (…) On sentait que le groupe avait vite lâché. »