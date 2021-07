Ollé-Nicolle évoque le début de préparation des Parisiennes

Les Féminines du PSG ont fait leur retour à l’entraînement pour préparer la saison 2021-2022 le 17 juillet. Elles vont jouer leur premier match de préparation demain soir (18 heures) face à Bordeaux. Didier Ollé-Nicolle, le nouvel entraîneur parisien, a évoqué les premiers jours d’entraînement de son équipe.

“Ça se passe très bien. Les filles sont très réceptives. Il y a une bonne empathie entre elles et puis avec le staff. Franchement, c’est très agréable à travailler. En plus, on a eu des conditions qui ne sont pas terribles pour les estivants, les touristes qui doivent visiter la capitale mais pour nous les terrains sont souples, il ne fait pas trop chaud. Ce sont de bonnes conditions pour la préparation, assure l’entraîneur parisien pour PSG TV. Le match contre Bordeaux ? L’idée, c’est que l’on commence depuis quelques jours à mettre une organisation de jeu, au niveau de la récupération du ballon. Ce match, c’est l’idée de finir les deux semaines de préparation avec un match parce que cela commence à les titiller de jouer.“