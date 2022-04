Ollé-Nicolle : « Il faut avoir un état d’esprit au top »

Demain soir (21 heures), les Féminines du PSG reçoivent Lyon – au Parc des Princes – dans le cadre de la demi-finale retour de l’UEFA Womens’s Champions League. Battues à l’aller (3-2), les Parisiennes pourront compter sur plus de 37 000 supporters – un record pour un match de football féminin en France – afin de renverser la situation et se qualifier pour la finale de la compétition. À la veille de cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle s’est présenté en conférence de presse.

« Nous évoluerons à domicile, nous serons donc dans la position que nous souhaitions. Il faut avoir un état d’esprit au top. Notre équipe est capable sur le plan qualitatif et collectif de faire mieux qu’à Lyon. Sur le plan individuel, beaucoup de filles ont du potentiel à exploiter. Si elles font toutes bien leur travail en élevant leur niveau, avec l’apport du public, nous avons tous les ingrédients pour faire une très bonne performance. Il y a un match à gagner, tout simplement. Ce sera une grande fête. Il ne faut pas vivre le moment avant. On sait qu’on a une marge de manœuvre très intéressante par rapport au match, au contexte et à l’adversaire pour faire tourner la balance du bon côté. L’équipe qui fera le moins d’erreurs et qui sera la plus efficace se qualifiera pour la finale. À nous d’aller chercher cette finale.«

L’entraîneur du PSG qui est aussi revenu sur le match aller. « Globalement, j’ai aimé la mentalité et la cohérence de l’équipe à Lyon, mais nous devons faire mieux. On a déjà fait des meilleurs matches que celui-ci. Sur le plan individuel, beaucoup de filles ont du potentiel à exploiter. Cela fait 10 mois que je travaille avec Barbora Votikova, elle nous a sauvé à de multiples reprises. Nous avons montré un peu de fébrilité sur quelques situations. L’accident de parcours fait partie du jeu. »