Ollé-Nicolle : ‘L’équipe a été extrêmement généreuse”

Le PSG était présent aux États-Unis pour y parfaire sa préparation à Louisville à l’occasion de The Women’s Cup. Après une défaite aux tirs au but face au Bayern, les filles de Didier Ollé-Nicolle étaient confrontées aux Chicago Red Stars pour la petite finale de ce tournoi amical. Une partie remportée par les Parisiennes sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une jolie réalisation signée Marie-Antoinette Katoto. Pour PSG TV, Didier Ollé-Nicolle est revenu sur ce succès tout en évoquant, plus généralement, la préparation globale lors de ce tournoi.

“Après un match très intéressant contre le Bayern, face à une équipe de possession, où on avait été un peu surpris avant la mi-temps avec un peu trop d’insouciance, c’était important de bien finir ce stage avec ce match. C’était important de répéter, 48 heures après, contre une équipe comme Chicago. Une équipe américaine type, très athlétique, avec beaucoup de courses. C’était une équipe à craindre. C’était aussi un match très difficile parce qu’il faisait chaud. C’était très dur de répéter les efforts. Il y a eu une mentalité exemplaire de l’équipe qui a bien respecté le projet de jeu. L’équipe a été vraiment extrêmement généreuse.”