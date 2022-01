Ce samedi après-midi, les 8es de finale de la Coupe de France féminine offraient une finale avant l’heure entre le PSG et l’OL. Battues largement en championnat en novembre dernier, en pleine affaire Kheira Hamraoui, les Parisiennes voulaient prendre une revanche face à leurs rivales lyonnaises. Et les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont livré un match plein avec une victoire historique sur le score de 3-0. Au micro de PSG TV, le coach des Rouge & Bleu a tenu à mettre en avant le mental de son groupe.

« C’est vraiment un grand moment, certainement notre plus belle victoire depuis le début de la saison et ma prise de fonction. Sans démagogie, c’est la victoire des filles, parce qu’elles avaient été touchées après la défaite à Lyon en D1. En-dehors de cette rencontre, tout ce qu’elles ont fait depuis le mois d’août a été parfait. C’est notre 20e match, et elles en ont gagné 19 sans prendre de but. Cette rencontre était donc importante, dans le but d’avoir un match référence. On en avait déjà un après celui contre le Real Madrid au Parc des Princes. On voulait se prouver que la défaite à Lyon était un accident. Avoir gagné logiquement, avec un écart assez important face à un adversaire de qualité, c’est bien. Je suis très content pour les filles, et optimiste pour la suite. »