Ce dimanche, les Féminines du PSG ont repris leur marche en avant en championnat. Opposées à Reims, les Parisiennes ont remporté largement cette rencontre sur le score de 7 à 0, à l’occasion de la 9e journée de D1 Arkema. Elles comptent toujours trois points de retard sur les Lyonnaises (27 pts), victorieuses d’Issy (4-0). Après cette rencontre, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Didier Ollé-Nicolle – est revenu sur la prestation de ses joueuses, dans des propos rapportés par le site officiel du club et Le Parisien.

La victoire face à Reims (psg.fr)

« C’était un très très bon match, très accompli avec beaucoup d’application, de concentration et d’animation sur la première mi-temps. On n’avait que 48h après le match du Real (victoire 2-0, jeudi dernier). Il y avait le risque de l’aspect athlétique et physique. C’est une très bonne prestation avec la volonté de montrer que l’équipe est toujours présente. Sur le plan sportif le match a été parfait. On est resté constant malgré le score à la mi-temps. Sur le plan des valeurs, l’équipe a été touchée il y a une quinzaine de jours, mais il y a eu une réaction face au Real et encore un bon enchaînement aujourd’hui. On a beaucoup insisté sur les valeurs humaines, individuelles et de groupe. »

Se racheter après la lourde défaite face à l’OL (1-6) ? (LP)

« Se racheter ? Non. En temps normal j’aurais dit oui. J’aurais dit effectivement qu’il fallait se racheter, j’aurais harangué les joueuses. Mais là, on était tous sur le même bateau. On sait très bien que ça a été un jour particulier. Le problème c’est que tout ça est arrivé juste avant de jouer Lyon… Ce serait arrivé sur un match de championnat basique, ça se serait peut-être passé de façon difficile mais ça serait passé. Voilà, là, tout est tombé au mauvais moment. Mais c’est comme ça. C’est pour ça que ce qui est important pour moi, c’est la réponse par le sérieux à Madrid et cette vraie révolte aujourd’hui. C’est bien, ça montre qu’il y a un vrai fond sur lequel on peut s’appuyer. »

La prochaine étape, la réintégration d’Hamraoui et Diallo ? (LP)

« Ça, ce sont des décisions de direction du club du Paris Saint-Germain. Après, on verra, même si j’ai mes idées. Ce qu’il faut privilégier, et c’est ce que j’ai dit aux filles aujourd’hui, c’est la santé du groupe. Quoi qu’il arrive, la priorité des priorités, c’est le groupe. Après, des décisions seront prises au bon moment. Et, en fonction, on travaillera sur les plans techniques et sportifs de la meilleure des façons. »