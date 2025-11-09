Olympique Lyonnais / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir, en clôture de la douzième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lyon. Les Parisiens voudront reprendre la première place avant la trêve.

Pour son dernier match avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Lyon pour le choc de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le coach du PSG a offert sa première apparition dans le groupe à David Boly. Après avoir renoué le succès contre Nice en championnat (1-0), le PSG voudra reprendre sa première place en s’offrant les Lyonnais avant de laisser place à la trêve internationale.

Et à un peu plus de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi soir, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Aucun Csiens n’avait trouvé le bon résultat ici. Dommage !!!