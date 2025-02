Olympique Lyonnais / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Lyon dans un match qui s’est animé dans les dernières minutes. Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi ont fortement brillé.

Le PSG se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse de Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match qui s’est enflammé en seconde période, le PSG s’est imposé contre les Lyonnais grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et un nouveau but d’Ousmane Dembélé (2-3). Le latéral droit marocain, en plus de ses buts, a été l’un des Parisiens les plus dangereux. Il n’a pas cessé de proposer des solutions à ses coéquipiers et a aussi été performant défensivement. Il est dans la lignée de sa très bonne saison. Même s’il n’a pas marqué, Khvicha Kvaratskhelia a très certainement joué son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Omniprésent en attaque, il a remporté de très nombreux duels et a réussi des dribbles sortis de nulle part. Il a encore été décisif avec une passe décisive. L’international géorgien monte en puissance et c’est de bon augure pour la suite de la saison parisienne.

Donnarumma en feu dans ses buts

Si le PSG est reparti avec les trois points ce soir de la pelouse du Groupama Stadium, c’est aussi grâce à Gianluigi Donnarumma. Le gardien parisien a réussi de très grosses parades qui ont permis au PSG de garder son avance dans ce match. Après un début de saison compliqué, l’international italien semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. De nouveau buteur, Ousmane Dembélé a encore été l’un des joueurs les plus dangereux du PSG ce dimanche soir. Vitinha a encore montré qu’il était le patron du milieu de terrain du PSG. Il a été la plaque tournante du jeu parisien et a encore distillé des passes dont il a le secret. Lors de ce succès contre Lyon, un joueur a été encore en difficulté, Lucas Beraldo. Le défenseur central brésilien a eu du mal dans ses duels et a souvent mal jugé des trajectoires. Il aurait pu mieux faire sur les deux buts lyonnais.