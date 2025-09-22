OM / PSG – Annoncez votre pronostic

Pour ce premier Classique de la saison, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l’OM à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.

Reporté à ce lundi (20h sur Ligue 1+), au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, le PSG aura à coeur de poursuivre son sans-faute sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Si Luis Enrique doit composer sans João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, le coach parisien est parvenu à aligner une équipe compétitive, avec une surprise dans le schéma tactique, pour ce premier Classique de la saison.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’OM et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, les champions d’Europe avaient brillé pour leur retour en Ligue des champions avec un succès éclatant face à l’Atalanta Bergame (4-0). Un bon résultat annoncé ici par Willou, Cavanevendange, Au dessus c’est Valdo, Pépère 41 et so. Félicitations à eux !!!