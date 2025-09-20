Barcola
OM / PSG – Bradley Barcola incertain pour le Classique

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 septembre 2025

Face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG pourrait connaître une absence de dernière minute en attaque.

Après une saison 2024-2025 historique mais éreintante sur le plan physique, le PSG doit désormais se montrer méticuleux sur l’aspect physique de ses joueurs. En effet, pour le match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1, Luis Enrique sera privé de Lucas Beraldo, João Neves, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais une absence de dernière minute pourrait changer les plans initiaux du coach parisien.

OM / PSG – Les Parisiens accueillis par les ultras à l’entraînement

Barcola pourrait débuter sur le banc

En effet, comme le rapporte le twittos bien renseigné, @Djaameel_, Bradley Barcola n’a participé qu’à une partie de la séance d’entraînement de ce samedi en raison d’une légère fatigue musculaire. Une information confirmée par L’Equipe. L’international français a ressenti une gêne musculaire et n’a pas pris part à l’ensemble de l’entraînement collectif avec ses partenaires. « Il a été ménagé. Ce qui semble révéler qu’il sera sur le banc au coup d’envoi, par précaution. » Un coup dur pour Luis Enrique et les champions de France, qui doivent déjà composer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué en attaque.

