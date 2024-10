La victoire (0-3) du PSG face à son rival l’Olympique de Marseille est marquée par l’exclusion d’Amine Harit à la 20e minute. Une décision qui divise parmi les supporters et observateurs des deux camps.

Alors que le PSG mène 0-1 sur la pelouse du Stade Vélodrome, dans le rond central sur une relance du portier marseillais Géronimo Rulli, Amine Harit tente de contrôler en l’air, et se retrouve à mettre une semelle dans le torse de Marquinhos, au duel. Le capitaine du PSG au sol, marqué sur la poitrine par les crampons du Marocain, l’arbitre de la rencontre, François Letexier, prend son temps afin de constater les dégâts et exclure le milieu de terrain de l’OM. Une décision qui arrive trop tôt pour ceux qui espéraient un duel plus équilibré pour ce 108e Classique de l’histoire. La notion du spectacle semble avoir quelque peu été dans l’esprit de Daniel Riolo au moment d’analyser la situation : « Je crois qu’on est tous d’accord, il n’y a pas une seule personne qui ce soir se dit en voyant ce qu’il s’est passé que ce n’est pas une anomalie. L’arbitre réagit comme ça, au bout de 20 minutes je te sors un rouge, c’est incompréhensible, ça fout en l’air un spectacle, ça fout en l’air un match, pour une application stricte et bête du règlement. C’est exaspérant. On le voit trop souvent, il n’y a pas de dialogue. Toutes les explications ‘scientifiques’ je peux les entendre, mais ce n’est pas en phase avec le jeu, ce n’est pas ce que demande le jeu« , a déclaré l’éditorialiste au micro de l’After Foot dans la foulée de la rencontre.