Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le choc de la 9e journée de Ligue 1.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir. Leader du championnat, le club de la capitale se déplace sur le terrain de son rival, l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 9e journée du championnat. Ce Classique aura également un certain enjeu entre le leader et le troisième de L1, seulement séparés par trois points au classement. Et à un peu plus de 48 heures de cette rencontre, l’entraîneur olympien, Roberto De Zerbi, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match pour évoquer cette affiche, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le Classique face au PSG

« C’est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporters, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l’OM, il faut savoir que c’est un club qui est différent des autres. L’écart entre les équipes, le temps nous le dira. Ce qui compte ce sont les faits, c’est juste avec le temps qu’on verra si cet écart est différent ou pas. »

Le point sur son groupe

« Brassier va bien, pour Garcia et Merlin on verra demain, Murillo est disponible. Il avait un peu de fatigue à l’entraînement, mais il est dans le groupe. »

Luis Enrique

« Luis Enrique est l’un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Pas juste depuis qu’il est au PSG. Il a démontré que c’était un top coach. C’est évidemment une référence pour moi. Il a une matrice offensive qui me plaît dans son jeu. Après, je ne le connais pas personnellement et je ne l’ai pas affronté. J’apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J’ai beaucoup d’estime pour lui. »

Comment contrarier les plans tactiques de Luis Enrique ?

« Il est difficile de contrer ses équipes. Si on bloque l’axe, le milieu du terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs, en un-contre-un. Si on essaye plutôt de bloquer les côtés, cela leur donne beaucoup plus de possession de ballon. Il faut trouver un bon mix entre cette phase défensive et la possession du ballon. Il faudra de l’humilité et du sacrifice sur les phases défensives, une attention totale, mais il ne faut pas oublier qu’on est l’OM, qu’on veut avoir le ballon, être protagoniste. Ce sera difficile, il faut respecter les champions de France, mais à l’OM, on doit avoir l’ambition de remporter ce type de matches. On va parfois subir pendant la rencontre, mais notre ambition doit être aussi de décider de la façon dont on veut gérer ce match. »

L’évolution du PSG

« Le PSG, ce n’est pas mon équipe. Je me concentre sur l’OM. Je ne sais pas s’ils sont plus ou moins forts que l’an dernier. L’OM doit préparer tous les matchs pour être acteur et protagoniste. Cela se fait contre le PSG ou n’importe quelle équipe, cette année ou dans deux saisons. C’est plus ça qui m’empêche de dormir la nuit, pas de savoir si le PSG est plus ou moins fort que les années précédentes. »