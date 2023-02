Demain soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG se déplace au Vélodrome pour défier Marseille pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club phocéen sera privé de deux joueurs.

Demain soir, le PSG jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France sur la pelouse du stade Vélodrome. Une rencontre pour laquelle Kylian Mbappé et Renato Sanches sont d’ores et déjà forfaits. De retour à l’entraînement collectif hier, Neymar et Sergio Ramos postulent pour une place dans le groupe de Christophe Galtier pour ce deuxième Classico de la saison. Le coach parisien pourra compter sur le retour de Marco Verratti, qui a purgé sa suspension de deux matches après son carton rouge contre Reims. Du côté de Marseille, deux joueurs sont suspendus.

Deux défenseurs centraux absents

Eric Bailly, auteur d’une très grosse faute en 32es de finale de Coupe de France, avait écopé de sept matches de suspensions. L’ancien défenseur de Manchester United va purger son dernier match de suspension contre le PSG demain soir. De son côté, Leonardo Balerdi, qui a pris trois cartons jaunes en moins de dix matches, manquera aussi ce choc des huitièmes de finale.