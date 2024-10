Après la victoire du PSG face à l’Olympique de Marseille (0-3), l’arbitre du match, François Letexier, a expliqué l’expulsion d’Amine Harit dans cette rencontre.

Le PSG et ses supporters ont le sourire en ce lundi matin. Après la correction infligée par les joueurs de Luis Enrique à l’Olympique de Marseille (3-0), les champions de France occupent seuls la tête du championnat à l’issue de cette 9e journée de Ligue 1. Sans être mis en danger par les Olympiens, les Rouge & Bleu ont mis les ingrédients nécessaires pour remporter ce premier Classique de la saison. En face, les Marseillais ont dû évoluer à dix dès la 20e minute de jeu après un pied haut d’Amine Harit sur le torse de Marquinhos. Si les joueurs marseillais n’ont pas voulu mettre leur déroute collective sur cette décision arbitrale, les observateurs du football s’indignent et dénoncent une grosse erreur de jugement de la part de François Letexier, arbitre principal de la rencontre.

À lire aussi : OM / PSG – Les Parisiens accueillis en triomphe par les supporters

« Le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée »

Après la rencontre, au micro de DAZN, le principal concerné a expliqué sa décision et confirme avoir pris la bonne décision : « Je sais que cette décision a eu des conséquences majeures et sur le spectacle de la suite de la rencontre. Mais ce qui m’anime, c’est que mes décisions techniques soient justes. Dès le départ j’ai le sentiment que ce geste met en danger l’intégrité physique de l’adversaire. Je prends le temps de la réflexion, Marquinhos enlève son t-shirt et il y a la trace des crampons sur son sternum. C’est à la fois l’action à vitesse réelle et les conséquences qui motivent le carton rouge. C’est clairement la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire qui prédomine, c’est notre devoir de protéger les joueurs. Si les conditions techniques me poussent à prendre une décision importante à la 20e minute, je me dois de le faire. Lorsqu’un joueur arrive jambe tendue sur le sternum de l’adversaire avec les marques de crampons visibles, j’ai du mal à considérer que l’intégrité physique n’est pas atteinte. »

François Letexier a bien expliqué que l’intégrité physique du joueur était mis en danger, même si le geste d’Amine Harit n’était pas délibéré. « Sur chaque situation de rouge notamment, l’assistance vidéo regarde. Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment qu’il y a contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n’a pas été diffusé par la réalisation, qui permet de voir le duel de profil. On est particulièrement vigilants parce que c’est notre travail de protéger les joueurs. La mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, même lorsqu’elle n’est pas générée par une action délibérée, mérite une exclusion. Le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée. » Des propos qui devraient mettre fin aux débats.