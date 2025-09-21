Om psg

OM / PSG – La nouvelle date du Classico officialisée

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 septembre 2025

Reporté en raison de mauvaises conditions climatiques, le Classico entre Marseille et le PSG se jouera demain à partir de 20 heures, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. 

Alors que le premier Classico de la saison devait se jouer ce dimanche soir (20h45, Ligue 1+) sur la pelouse du Stade Vélodrome en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, cet OM / PSG a été reporté. Le préfet des Bouches-du-Rhône a officialisé l’information auprès de l’AFP.« Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé », a déclaré le préfet Georges-François Leclerc. Dans le règlement de la LFP, il est stipulé que le match doit avoir lieu 24 heures après, si les conditions météorologiques le permettent.

Le match se jouera demain à 20 heures

Et ce dimanche après-midi, la Ligue de football professionnel (LFP) a communiqué sur la nouvelle date de ce Classico. Il se jouera demain soir à partir de 20 heures et sera diffusé, comme cela était prévu ce soir, sur Ligue 1 +. Une rencontre qui se déroulera donc pendant la cérémonie du Ballon d’Or qui voit le PSG être représenté par neuf de ses joueurs pour la distinction suprême dans le football et dont Ousmane Dembélé, forfait pour le Classico, en est le favori. Pour rappel, Fabrice Hawkins indiquait que la date de report crispait entre le PSG et Marseille. Comme rapporté plus haut, le règlement de la LFP indique que le match doit se tenir le lendemain soir. L’Olympique de Marseille poussait pour que le règlement soit appliqué. Le club phocéen a donc obtenu gain de cause. 


