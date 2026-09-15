OM / PSG – L’arbitre du Classique désigné

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le premier Classique de la saison. La Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après avoir décroché sa première victoire en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), le PSG va enchaîner avec un nouveau déplacement avant la première trêve internationale de la saison. Dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1, le club parisien affrontera l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. À quelques jours de ce premier Classique de la saison, la Ligue a dévoilé le corps arbitral qui officiera lors de cette rencontre.

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François Letexier au sifflet

Ce match entre le PSG et l’OM sera arbitré par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Bastien Dechepy et Wilfried Bien. François Letexier arbitrera les deux équipes pour la première fois cette saison. L’arbitre de 37 ans a déjà dirigé deux rencontres de Ligue 1 dans cet exercice 2026-2027, pour un total de quatre cartons jaunes distribués.

Ce n’est pas la première fois que François Letexier sera aux commandes d’un Classique. Il a déjà dirigé trois rencontres entre les deux équipes pour un bilan de deux victoires du PSG : 3-0 au Vélodrome lors de la saison 2024-2025 et 2-1 au Parc des Princes pendant l’exercice 2021-2022. Le club de la capitale s’était également incliné lors du huitième de finale de la Coupe de France 2023 (1-2 au Vélodrome).

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