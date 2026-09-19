OM / PSG – Le Conseil d’État maintient l’interdiction de déplacement des supporters parisiens

Malgré une audience obtenue par le Collectif Ultras Paris pour tenter d’obtenir gain de cause concernant le déplacement à Marseille, le Conseil d’État a finalement maintenu sa décision.

Comme depuis de nombreuses années, il n’y aura pas de supporters du PSG au Vélodrome lors du Classique face à l’OM. Après avoir obtenu une audience auprès du Conseil de l’État dans l’espoir de pouvoir se déplacer à Marseille ce dimanche, le Collectif Ultras Paris (CUP) ne pourra pas soutenir les Rouge & Bleu.

En effet, ce vendredi, le Conseil d’État a maintenu l’interdiction de déplacement des supporters parisiens, rapporte L’Équipe. « Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées », a déclaré le magistrat du Conseil d’État après une audience en référé à la demande du CUP. Comme depuis 2015, il n’y aura donc pas de supporters parisiens au stade Vélodrome. Malgré cette interdiction de déplacement, cette rencontre a été classée à très haut risque par les autorités. De son côté, l’avocat du CUP, Me Cyril Dubois, a affiché sa déception après la décision du Conseil d’État : « C’est assez décevant. Le fait qu’on soit incapable d’organiser quoi que ce soit et que nos voisins y arrivent, c’est un peu désespérant. On est reparti sur une saison supplémentaire sans Parisiens à Marseille, à un moment, il va falloir que ça s’arrête. »