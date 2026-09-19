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OM / PSG – Le Conseil d’État maintient l’interdiction de déplacement des supporters parisiens

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 septembre 2026

Malgré une audience obtenue par le Collectif Ultras Paris pour tenter d’obtenir gain de cause concernant le déplacement à Marseille, le Conseil d’État a finalement maintenu sa décision.

Comme depuis de nombreuses années, il n’y aura pas de supporters du PSG au Vélodrome lors du Classique face à l’OM. Après avoir obtenu une audience auprès du Conseil de l’État dans l’espoir de pouvoir se déplacer à Marseille ce dimanche, le Collectif Ultras Paris (CUP) ne pourra pas soutenir les Rouge & Bleu.

OM / PSG – L’arbitre du Classique désigné

En effet, ce vendredi, le Conseil d’État a maintenu l’interdiction de déplacement des supporters parisiens, rapporte L’Équipe. « Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées », a déclaré le magistrat du Conseil d’État après une audience en référé à la demande du CUP. Comme depuis 2015, il n’y aura donc pas de supporters parisiens au stade Vélodrome. Malgré cette interdiction de déplacement, cette rencontre a été classée à très haut risque par les autorités. De son côté, l’avocat du CUP, Me Cyril Dubois, a affiché sa déception après la décision du Conseil d’État : « C’est assez décevant. Le fait qu’on soit incapable d’organiser quoi que ce soit et que nos voisins y arrivent, c’est un peu désespérant. On est reparti sur une saison supplémentaire sans Parisiens à Marseille, à un moment, il va falloir que ça s’arrête. »

Youtube : Canal Supporters Paris

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