Collectif ultras paris
Image : psg.fr

OM – PSG : le CUP compte bien faire le déplacement à Marseille !

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet17 septembre 2026

Après onze ans d’interdiction de déplacement des fans du PSG à Marseille, le Collectif Ultras Paris a décidé de tapé du poing sur la table.

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1+), le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour l’affiche de la cinquième journée de Ligue 1. Et comme à chaque fois depuis onze ans, la préfecture, jugeant cette partie à hauts risques, a décidé d’interdire les supporters parisiens de déplacement. Néanmoins, le Collectif Ultras Paris (CUP) ne veut pas laisser faire cette fois-ci et a donc entrepris des démarches pour pouvoir se rendre dans la cité phocéenne afin de pouvoir soutenir les Rouge et Bleu.

Le Collectif Ultras Paris passe aux choses sérieuses

Ligue 1 – Le match OM / PSG classé à très haut risque

Et les fans franciliens espèrent bien obtenir gain de cause. Dans cette optique, le CUP annonce ainsi avoir saisi le Conseil d’État en référé liberté via leur avocat. Mieux, une audience va avoir lieu très rapidement. «  Nous vous informons que suite à la saisie du Conseil d’État en référé liberté par notre avocat, Maître Cyril Dubois, le Conseil d’État a fixé une audience qui permettra de statuer en temps utile pour organiser, le cas échéant, le déplacement », a notamment indiqué le Collectif Ultras Paris via un communiqué officiel. 

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet17 septembre 2026

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