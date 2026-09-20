OM – PSG : le groupe parisien avec une grosse absence et un joueur écarté

Le PSG et l’OM se font face au Vélodrome ce dimanche soir en marge de la 5e journée de Ligue 1. Voici le groupe parisien pour ce match.

Dans quelques heures, les différents internationaux prendront le chemin de leur sélection respective pour une trêve XXL de trois semaine. Mais avant ça, les joueurs du PSG ont une dernière échéance, et non des moindres, avec un déplacement dans le sud de la France pour défier un OM très moribond.

Achraf Hakimi bien forfait, Lucas Hernandez écarté

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Et Luis Enrique a pu profiter d’un groupe quasiment au complet lors des jours précédents pour préparer au mieux cette affiche. Seul joueur à manquer à l’appel : Achraf Hakimi. Sans surprise, le latéral droit n’est donc pas convoqué dans le groupe du PSG qui vient tout juste d’être rendu officiel.

Luis Enrique a également décidé de mettre un joueur de côté. Et après Mayulu ou Digne, c’est au tour de Lucas Hernandez de rester sur place. Manque de place oblige, le défenseur sort du groupe.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Marseille

Gardiens : Mouak, Chevalier, Safonov

Défenseurs : Digne, Nuno, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi

Milieux : Vitinha, Dro, Fabian, Mayulu, Neves, Zaïre-Emery, Beraldo

Attaquants : Doué, Dembélé, Ferran, Godts, Akliouche, Kvaratskhelia