OM / PSG – Le groupe parisien pour le Classico sans Barcola

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Pour ce Classico, Luis Enrique devra faire sans Bradley Barcola.

Après avoir bien commencé sa campagne européenne avec un large succès contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi soir, le PSG doit disputer un nouveau choc ce dimanche soir en clôture de la cinquième journée avec le premier Classico de la saison sur la pelouse du Stade Vélodrome contre Marseille. Pour ce match, Luis Enrique doit faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué ni Joao Neves, blessés. Il y avait aussi une incertitude autour de Bradley Barcola, qui n’a participé qu’à une partie de l’entraînement de veille de match en raison d’une légère fatigue musculaire.

Lucas Beraldo de retour

Ce dimanche matin, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cet OM / PSG. Et l’international français ne figure pas dans ce dernier. Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, explique que le champion d’Europe ne voulait prendre aucun risque avec son numéro 29. Touché à la cheville lors de la victoire des Rouge & Bleu contre Lens la semaine dernière, Lucas Beraldo fait son retour dans le groupe concocté par le coach espagnol, alors que les titis Ibrahim Mbaye et Noham Kamara font également le voyage à Marseille.

Le groupe du PSG pour le Classico