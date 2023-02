Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Christophe Galtier, comme à l’accoutumée, de se présenter en conférence de presse d’avant-match. Une prise de parole durant laquelle le coach parisien a évoqué l’état de santé de son groupe, les titis, ou encore la gestion des émotions.

Avant de se rendre dans l’auditorium du Parc des Princes, Christophe Galtier est passé au micro d’Ambre Godillon pour PSG TV afin de répondre à quelques questions. L’occasion pour le technicien français de faire un point sur la forme actuelle de son équipe : « Un bon état d’esprit, il faut savoir gagner dans la difficulté même en étant le PSG. Tout le monde revient à son niveau sur un plan physique et technique. Tout n’est pas parfait mais on commence à retrouver une ossature d’équipe« . Le coach des Rouge & Bleu est ensuite revenu sur l’importance du Classique dans son vestiaire : « C’est un match à élimination directe. Evidemment, mes joueurs le savent. Beaucoup ont connu des Classiques avec de la réussite, ils connaissent aussi l’ambiance et l’environnement. J’ai beaucoup de joueurs qui ont de l’expérience, évidemment qu’ils en parlent depuis le lendemain du match de Toulouse avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés […] mais il n’y a pas de préparation particulière« .

Quel gardien de but pour OM / PSG ?

« Je ne donnerais pas le nom du gardien qui va démarrer le match. Mais mes gardiens savent qui va démarrer le match« .

Sa gestion de l’évènement, lui le Marseillais

« Concernant les déplacements à Marseille, je fais abstractions totale du fait que je sois née à Marseille, du fait que j’ai pu jouer à l’Olympique de Marseille. Je suis entraîneur du Paris Saint-Germain. Je sais ce que représente ces matchs-là. J’ai fais en sorte de fermer toute les arrivées sur mon téléphone portable, ou sur un plan familiale pour rester très focus sur la préparation du match et aller chercher cette qualification« .

Un point sur le groupe

« Seront indisponibles pour le déplacement à Marseille : Renato Sanches, qui a été victime d’une lésion de l’ischio jambier avec quelques semaines d’arrêt. Concernant Marco Verratti, il est opérationnel et disponible, Ney est disponible aussi, Sergio Ramos est disponible. Nordi Mukiele ne s’est pas encore entraîné avec le groupe mais ça progresse et s’améliore bien. Concernant Presnel Kimpembe, il a commencé à intégrer une partie des séances avec nous, avec du travail complémentaire par rapport à sa blessure, il n’est pas très loin de venir rejoindre le groupe et d’être opérationnel« .

La pression et la gestion des émotions

« Je ne suis pas particulièrement sous pression dans ce mois de février. Lorsque l’on signe au PSG, on ressent toujours cette pression […] La gestion des émotions est très importante. Elle vient avec l’expérience et ne pas avoir de surprise. Un match, ça se joue à 11 contre 11, on ne joue pas contre 50 ou 60 000 spectateurs« .

Donnarumma plus libéré ?

« Donnarumma plus libéré ? Non il avait pas besoin d’être plus libéré. Les choses étaient très claires entre Gigio, Keylor et moi sur la hiérarchie« .

Les titis Bitshiabu et Zaïre-Emery

« Warren-Zaïre Emery est un jeune garçon qui a une certaine maturité par rapport à son âge. Il est très à l’écoute, très observateur et il a une personnalité qui l’amène à prendre des initiatives. Il est très très proche du niveau de nos milieux de terrain confirmés … très très proche ! […] El Chadaille à un très gros potentiel. Il est très proche en terme de niveau de nos défenseurs. Contre Toulouse il est malheureux sur sa première intervention mais il a fait un match de très bon niveau. On ne dirait pas un jeune de 17 ans. Il peut démarrer contre l’OM et d’autres matchs« .

Neymar et sa forme actuelle

« Depuis le retour de la Coupe du Monde il travaille tous les jours sur le renforcement de sa cheville. Evidemment il l’a soigne, mais il travaille aussi énormément pour que tout cela soit beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. Il a été ménagé par principe de précaution par rapport à l’enchaînement des matchs. Mais là, les sensations sont très bonnes, il travaille normalement, il a fait une séance complète aujourd’hui« .