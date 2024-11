OM / PSG – Les chiffres clés après le beau succès parisien

Dimanche soir, le PSG s’est largement imposé contre Marseille lors du Classico (0-3). Deux jours après ce beau succès, retour en chiffres sur cette rencontre.

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier Marseille. Les Parisiens ont dominé totalement cette rencontre et menaient 3-0 à la mi-temps. C’est la première fois de son histoire que le PSG mène de trois buts à la mi-temps d’un Classico à Marseille. Lors de ce choc, le club de la capitale a cumulé 916 passes, total de passes le plus élevé pour une même équipe dans un match de Ligue 1 cette saison, indique le PSG sur son site internet. En s’imposant, le PSG a battu l’OM pour la 51e fois de son histoire.

Ousmane Dembélé impliqué sur cinq buts contre l’OM

Le PSG a une nouvelle fois réalisé un match sans encaisser de but au Vélodrome, le cinquième de suite en Ligue 1 lors d’un Classico. Leonardo Balerdi, buteur contre son camp dimanche soir, est devenu le huitième joueur de l’OM à inscrire un but contre son camp dans un Classico. Troisième buteur de la rencontre, Bradley Barcola a augmenté son avance en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec huit réalisations. Passeur décisif sur ce but, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur cinq buts en championnat contre Marseille (un but, quatre passes décisives). Lors du Classico, il a touché 112 ballons, son record.