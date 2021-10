OM / PSG : Les compositions officielles

Le PSG affronte ce soir (20h45, Amazon Prime) l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1. Après deux victoires poussives contre Angers (2-1) et Leipzig (3-2), les Rouge & Bleu voudront prendre 13 points d’avance sur son adversaire du soir et garder la tête de la Ligue 1.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner Neymar et Angel Di Maria, dans le quatuor offensif aux côtés de Leo Messi et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain sera composé de Verratti et Gana Gueye. À noter qu’Abdou Diallo est titulaire à la place de Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense, et Keylor Navas sera le portier du soir.

Feuille de match OM / PSG

Onzième journée de Ligue 1 – Dimanche 24 octobre 2021 – Diffuseur : Amazon Prime – Arbitre : Benoît Bastien