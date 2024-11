OM / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche, le PSG se déplace à Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs onze de départ.

Après s’être imposé contre Strasbourg la semaine dernière (4-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à Marseille en clôture de la neuvième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date. Pour son onze de départ, le coach espagnol a décidé d’aligner une équipe proche de celle qui a concédé le match nul contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-1).

Vitinha de retour dans le onze de départ

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma garde les buts du PSG. La défense type depuis le début de la saison est alignée avec Achraf Hakimi à droite, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Remplaçant contre le PSV Eindhoven, Vitinha retrouve sa place de titulaire au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Enfin, en attaque, alors que Marco Asensio était annoncé titulaire à la place de Lee Kang-in au poste de numéro 9, c’est finalement le Sud Coréen qui poursuit. Il sera accompagné par Ousmane Dembélé sur le côté droit et Bradley Barcola sur le côté gauche.

Feuille de match Marseille / PSG

Neuvième journée de Ligue 1 – Stade : Stade Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Éric Wattellier – VAR : Cyril Gringore et Nicolas Rainville