OM / PSG – Les compositions officielles du Classico

Ce lundi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les compositions des deux équipes ont été dévoilées.

Initialement prévu ce dimanche, le Classique entre l’OM et le PSG a été reprogrammé ce lundi à 20h (Ligue 1+) en raison des fortes pluies et de l’orage qui ont touché les Bouches-du-Rhône. Et malgré de nombreuses absences majeures (João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé) et la cérémonie du Ballon d’Or qui se déroulera au même moment, Luis Enrique compte bien frapper fort au Stade Vélodrome et poursuivre le sans-faute parisien en ce début de saison.

Un système à cinq défenseurs pour le PSG

Pour ce premier Classico de la saison, le coach du PSG a aligné son équipe dans un nouveau système avec cinq défenseurs. Lucas Chevalier est dans les buts, Achraf Hakimi joue en tant que piston droit alors que Marquinhos, Willian Pacho et Illia Zabarnyi occupent la défense centrale. Nuno Mendes est placé en piston gauche. Pour remplacer Joao Neves au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery au côté de Fabian Ruiz et Vitinha. Dépeuplée, l’attaque est composé de Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Olympique de Marseille / PSG

5e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Bastien Dechepy et Yohan Rouinsard