OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs joueurs majeurs.

Après avoir remporté ses quatre premières rencontres de la saison en Ligue 1, le PSG voudra faire la passe de cinq ce soir sur la pelouse du Stade Vélodrome face à Marseille en clôture de la cinquième journée du championnat. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs cadres. Blessés avec l’équipe de France en début du mois de septembre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne sont pas encore remis pour pouvoir prétendre à une place pour ce choc du championnat. Touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame, Joao Neves doit aussi déclarer forfait alors que Bradley Barcola, qui n’a participé qu’à une partie de la séance d’entraînement, est incertain en raison d’une légère fatigue musculaire.

A voir aussi : Ligue 1 – OM / PSG sous la menace d’un report ?

Lee à droite ou en pointe ?

Pour remplacer l’international français, qui pourrait commencer cet OM / PSG sur le banc, Luis Enrique devrait titulariser Kang-in Lee dans le couloir droit de l’attaque du PSG et Gonçalo Ramos en pointe, selon Le Parisien. L’Equipe de son côté titularise Ibrahim Mbaye et place l’international sud-coréen en faux numéro 9. La seule certitude en attaque pour les deux quotidiens, Khvicha Kvaratskhelia devrait être titulaire dans le couloir gauche. Au milieu, pas de surprise pour L’Equipe et Le Parisien avec les titularisations de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Il ne devrait pas non plus y avoir de surprise au sein de la défense du PSG, Achraf Hakimi est attendu dans son couloir, Nuno Mendes à gauche, et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Lucas Chevalier gardera les buts.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia

selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Kvaratskhelia

selon Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable de Marseille selon Le Parisien : Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi (cap.), Medina – Gomes, Höjbjerg – Greenwood, Gouiri, Weah – Aubameyang

selon Le Parisien : Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi (cap.), Medina – Gomes, Höjbjerg – Greenwood, Gouiri, Weah – Aubameyang Le XI probable de Marseille selon L’Equipe : Rulli – Pavard, Balerdi (cap.), Aguerd, Emerson – Gomes, Höjbjerg – Greenwood, O’Riley, Weah – Aubameyang

Compositions probables OM / PSG (Le Parisien)