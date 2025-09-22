OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Dans une soirée de lundi riche en évènements, le PSG aura à coeur de revenir de son déplacement à Marseille avec les trois points.

Initialement prévu ce dimanche, le Classique entre l’OM et le PSG a été reprogrammé ce lundi à 20h (Ligue 1+) en raison des fortes pluies et de l’orage qui ont touché les Bouches-du-Rhône. Et malgré de nombreuses absences majeures (João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé) et la cérémonie du Ballon d’Or qui se déroulera au même moment, Luis Enrique compte bien frapper fort au Stade Vélodrome et poursuivre le sans-faute parisien en ce début de saison.

Mbaye ou Ramos en attaque ?

En prenant compte des absences, le onze de départ ne devrait pas comporter de grande surprise. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait tenir sa place et être protégé par la défense type composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. En l’absence de João Neves, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour débuter dans l’entrejeu aux côtés des habituels titulaires, Vitinha et Fabian Ruiz. Pour l’attaque, les nombreuses absences devraient permettre à Lee Kang-In, en faux numéro 9, et Ibrahim Mbaye, ailier droit, d’accompagner Khvicha Kvaratskhelia, selon L’Equipe. De son côté, Le Parisien opte plutôt pour la titularisation de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque, laissant l’aile droite à Lee Kang-In et reléguant ainsi le Titi Mbaye sur le banc.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Kvaratskhelia

Le XI probable de l'OM : Rulli – Pavard (ou Murillo), Balerdi (c), Aguerd, Emerson (ou Medina) – Höjbjerg, A.Gomes – Greenwood, O'Riley (ou Gouiri), Weah – Aubameyang

Les compositions probables d’OM / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables OM / PSG (Le Parisien)