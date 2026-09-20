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OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 septembre 2026

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. L’occasion pour les Rouge & Bleu de poursuivre leur remontée au classement et d’enfoncer leurs rivaux encore un peu plus dans la crise.

Dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, le PSG et l’Olympique de Marseille s’affrontent pour le premier Classique de la saison. Si les Parisiens veulent poursuivre leur remontée au classement, ils peuvent également enfoncer encore un peu plus les Olympiens dans la crise, eux qui restent sur quatre défaites d’affilée.

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Doué titulaire, Kvaratskhelia sur le banc ?

Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur un effectif presque au complet, où seul Achraf Hakimi devrait manquer à l’appel. Ainsi, le technicien espagnol pourrait aligner sa meilleure équipe possible avant la longue trêve internationale. Dans les buts, Matvey Safonov devrait être titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour dépanner au poste de latéral droit. À gauche, Nuno Mendes est attendu, tandis que Marquinhos et Willian Pacho formeront la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz pourrait être aligné. Enfin, en attaque, Ferran Torres est pressenti pour accompagner Ousmane Dembélé et Désiré Doué, d’après L’Équipe et Le Parisien.

  • Le XI probable du PSG (L’Équipe / Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Doué
  • Le XI probable de l’OM : De Lange – Weah (c), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Abdelli – K. Abdallah (ou A. Gomes), Harit, Paixao – Gouiri
Les compositions probables d'OM : PSG (L'Equipe)
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Les compositions probables d'OM : PSG (Le Parisien)
Les compositions probables d’OM / PSG (Le Parisien)
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