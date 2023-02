OM / PSG – les compositions probables

Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), Le PSG se déplace à Marseille dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier pourrait compter sur les retours de Neymar et Marco Verratti dans le onze de départ.

Toujours engagé dans toutes les compétitions cette saison, le PSG aimerait poursuivre son aventure en Coupe de France en éliminant Marseille ce soir en huitième de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Un nouveau gardien prendra place dans les buts puisque c’était Keylor Navas qui avait disputé les deux premières rencontres dans la doyenne des compétitions en France. Selon le Parisien et l’Equipe, Gianluigi Donnarumma devrait jouer ce soir. Il serait défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes. Pour le quatrième défenseur, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. L’Equipe place Sergio Ramos alors que Le Parisien titularise Danilo Pereira.

Avec ou sans Ekitike ?

Le quotidien sportif place le Portugais au milieu en compagnie de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Vitinha occupant la pointe haute du 4-4-2 en losange juste derrière le duo d’attaquants, Lionel Messi-Neymar. De son côté, le Parisien place Lionel Messi en pointe haute devant un milieu, Vitinha, Fabian Ruiz, Marco Verratti et derrière le duo Neymar-Hugo Ekitike. Du côté de Marseille, Igor Tudor devrait aligner sa meilleure équipe possible avec Jonathan Clauss piston gauche en l’absence de Nuno Tavares.