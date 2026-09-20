OM / PSG – Les louanges de Luis Enrique envers Ferran Torres

Remplaçant au coup d’envoi, Ferran Torres a permis au PSG d’ouvrir le score lors de la victoire contre Marseille (1-2). Luis Enrique s’est montré dithyrambique envers son attaquant.

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale a réussi à s’imposer dans ce premier Classico de la saison grâce à des buts de Ferran Torres et Marquinhos. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien et L’Equipe, a louangé Ferran Torres, avant de revenir sur cette belle victoire parisienne…

Son regard sur le Classico

« Rien de différent de d’habitude, au Vélodrome. C’est un Classique… Ça a été compliqué dans les premières minutes, on a cherché à contrôler le match. On ne s’est pas créés beaucoup d’occasions. Ils ont très bien défendu. Ça a été compliqué. On a démarré la deuxième période de manière brillante, on a créé beaucoup de situations. On a marqué mais on a concédé un but très vite. Au final, on a donné un bon moment à nos supporters. »

Son discours à la mi-temps

« Je ne me souviens plus ce que j’ai dit… On a contrôlé en première mi-temps mais ils ont vraiment bien défendu. En seconde période, on a démarré de manière brillante, on s’est créé beaucoup de bonnes occasions mais on a beaucoup gâché ces bonnes situations aussi. Leur défense s’est un peu relâchée mais c’est normal contre une équipe comme la nôtre. »

Comment expliquer l’adaptation express de Ferran Torres ?

« D’abord, je dois dire que je suis content de tous nos nouveaux joueurs car ils nous apportent tous quelque chose de très important pour continuer à grandir. On a besoin de toutes ces recrues. Concernant Ferran Torres, il est dans un état de forme incroyable. Il est fort dans les appels dans l’axe, il fait des appels tout le temps alors quand tu as des milieux comme les nôtres, capable de bien servir comme Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery… Nous sommes très contents d’avoir Ferran. »

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Achraf Hakimi avec le Maroc lors de la trêve ?

« Je lui fais confiance, on sait combien c’est important pour lui de jouer avec sa sélection mais on ne prendra aucun risque. On va communiquer avec sa sélection. Peut-être qu’il ne pourra pas jouer le premier match. »

Le début de saison difficile de Marseille

« C’est un moment particulier pour l’OM. Mais ils ont un entraîneur avec beaucoup d’expérience, il va aider l’équipe à s’améliorer. Avec Genesio, ils vont s’améliorer. »





















































