OM / PSG – Les notes des joueurs du PSG

Ce dimanche soir, le PSG s’est logiquement imposé contre Marseille lors du premier Classico de la saison (0-3). Les Parisiens ont offert une très belle copie, même s’ils ont un peu baissé de pied en deuxième mi-temps.

Après un match moyen contre le PSV Eindhoven mardi soir (1-1), le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec la rencontre contre Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à des buts de Joao Neves, Balerdi contre son camp et Bradley Barcola, pour son huitième but de la saison. Les Parisiens, contre des Marseillais rapidement réduits à 10 et amorphes offensivement, ont ensuite baissé de pied pour s’offrir une victoire tranquille. La charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho a encore une fois été très solide ce soir, comme depuis le début de la saison. L’international équatorien a encore répondu présent dans les duels, notamment contre Wahi qui a été éteint lors de ce Classico. Le capitaine parisien, lui, a montré son état d’esprit de leader et a encore prouvé qu’il avait retrouvé son meilleur niveau.

Un milieu de terrain en très grande forme

Remplaçant contre le PSV, Vitinha a très certainement réalisé la meilleure performance de sa saison avec le PSG. Métronome devant la défense, l’international portugais a orienté le jeu du PSG d’une très belle manière. Ses deux compères au milieu de terrain ont également été très bons ce soir. Warren Zaïre-Emery, à l’origine de l’ouverture du score de Joao Neves, n’a pas ménagé ses efforts et a réalisé plusieurs retours importants pour son équipe. Buteur pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Joao Neves a très certainement été le meilleur parisien ce soir, dans la lignée de son début de saison. Joueur qui a remporté le plus de duels (8), il a mis du rythme et de bonnes intentions. Placé dans un rôle de faux numéro 9, Ousmane Dembélé a semé le chaos dans la défense marseillaise ce dimanche soir avec ses mouvements incessants entre l’attaque et le milieu. Il a tout de même encore perdu beaucoup de ballons et raté une très grosse occasion.