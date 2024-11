OM / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l’Olympique de Marseille avec des Parisiens au top dans l’engagement et la détermination.

Le PSG était attendu au tournant. Après un résultat décevant en Ligue des champions face au PSV Eindhoven (1-1), une réaction était attendue dans le Classique face à l’Olympique de Marseille. Et les joueurs de Luis Enrique n’ont pas déçu. Très bien rentrés dans leur rencontre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par Joao Neves. Après l’expulsion d’Amine Harit, les Rouge & Bleu ont déroulé. Dans un premier temps, ils ont bien été aidés par un but contre-son-camp de Leonardo Balerdi avant que Bradley Barcola confirme son statut de meilleur buteur de championnat. Un score de 3-0 à la pause qui ne bougera pas jusqu’à la fin du match malgré plusieurs grosses occasions manquées.

Le mur Pacho, WZE retrouve des couleurs, J.Neves et Dembélé performent

Et durant cette rencontre, les Parisiens ont été au niveau de cette affiche. Et un joueur continue de performer en défense, Willian Pacho. Le défenseur équatorien a fait vivre une soirée cauchemardesque à Elye Wahi et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe : « Un mur. Il a mis Wahi dans sa poche, où l’attaquant marseillais tenait assez largement, l’a empêché de se retourner et de faire remonter un bloc très éloigné, et a confortablement géré la profondeur par sa vitesse. Un bon retour sur Höjbjerg (45e + 1) sur un rare contre de l’OM. Quasi au chômage ensuite. » Autre grande performance, celle de Warren Zaïre-Emery (7/10). Le Titi retrouve des couleurs depuis quelques matches et cela s’est confirmé au Stade Vélodrome : « Depuis trois matches, le Titi retrouve vraiment des jambes. Cela se traduit par des appels en profondeur tranchants, une activité constante et une forme de créativité aux abords des 30 derniers mètres. C’est lui qui initie l’action du premier but sur un très joli sombrero-renversement. Il avait pour mission de presser sur Höjbjerg, il l’a remplie avec assurance. Efficace sur les situations de contre pressing. »

Pour son premier Classique sous le maillot du PSG, Joao Neves a livré une très belle partition et récolte la meilleure note du match dans le quotidien Le Parisien avec un 7.5/10. « Auteur de son premier but avec le PSG en renard des surfaces sur un centre repoussé plein axe par Rulli (0-1, 7e), le Portugais a mis du rythme et de bonnes intentions. Placé haut sur le terrain pour gêner la relance adverse, il a été très précieux pour son équipe et est le joueur à avoir gagné le plus de duels (8). » En attaque, Ousmane Dembélé a brillé dans un rôle plus axial et reçoit la note de 7/10 dans le journal francilien : « Aligné en faux 9 pour la première fois cette saison, il a semé la zizanie dans la défense phocéenne en oscillant entre le milieu et l’attaque. S’il a encore perdu beaucoup de ballons, il en a touché plus de 100 (!) et s’est montré décisif en donnant le troisième but à Barcola après un tir écarté (0-3, 40e). Il gâche (encore) une occasion franche (56e) mais fait tellement de différences… »