OM / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Pour son déplacement sur la pelouse du Vélodrome, le PSG s’est incliné face à l’OM avec de nombreux joueurs en difficulté dans cette rencontre.

Si Ousmane Dembélé occupe l’espace médiatique après son sacre au Ballon d’Or, le PSG s’est dans le même temps incliné en Ligue 1 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, une première depuis 14 ans. Avec des absences majeures (João Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé), la formation de Luis Enrique n’a jamais su combler son retard après le but rapide de Nayef Aguerd.

Chevalier coupable, Zaïre-Emery en grande difficulté, Vitinha surnage

Et de nombreux Parisiens sont passés à côté de leur soirée à l’image de Lucas Chevalier, coupable sur l’unique but de la rencontre. Le portier parisien récolte la note de 3/10 dans L’Equipe. « Il a fallu donc attendre son 7e match avec Paris pour voir sa première vraie erreur. Un gardien de sa dimension ne peut pas s’offrir une telle sortie incertaine sur le but. Avec une erreur de placement au départ et dans son intervention du poing. Oui, il effleure la frappe de Gouiri (25e, transversale), oui il gagne son duel face à Aubameyang (90e+1) mais cette erreur, associée à un jeu au pied quelconque, plombe son match. » Même note pour Warren Zaïre-Emery (3/10), qui a affiché un grand déchet technique dans son jeu. « Dans un milieu dont l’imprévisibilité ne tient qu’à son éternel mouvement, il a été celui qui a fait le moins d’effort. Trop loin de l’apport d’un Joao Neves. Il n’a gagné que trois duels sur neufs et n’a pas été meilleur avec le ballon. »

En attaque, Gonçalo Ramos n’a une nouvelle fois pas saisi sa chance comme titulaire. Il récolte la note de 2.5/10 dans Le Parisien. « De retour comme titulaire, le Portugais a confirmé, une fois de plus, qu’il était bien meilleur en sortant du banc. Avec seulement huit passes réalisées en première période, le numéro 9 a été pratiquement transparent, et ses prises de balle sont parfois douteuses et ralentissent le jeu. Il manque le cadre de la tête sur sa seule occasion du match (65e). Pour le reste, il a été globalement inexistant. » Au rayon des rares satisfactions, Illia Zabarnyi a répondu présent en défense, tout comme Vitinha dans l’entrejeu, qui a réussi à surnager dans cette mauvaise prestation parisienne. « Cerné en début de rencontre, le Portugais a eu un peu plus le champ libre par la suite et s’est signalé avec une frappe repoussée par Rulli à l’entrée de la surface (17e) avant de remettre ça en deuxième période (71e, 87e). Il n’a pas réussi à faire basculer le match en dépit de ses nombreux efforts », souligne le quotidien francilien qui lui attribue la note de 6/10.