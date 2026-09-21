OM / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Un PSG à deux visages s’est imposé dans le premier Classique de la saison face à l’OM (2-1). Si certains joueurs offensifs n’ont pas pesé, les Rouge & Bleu ont pu compter sur leurs hommes en forme du moment.

Le PSG poursuit sa remontée au classement. Victorieux sur la pelouse de l’OM (2-1), le club de la capitale a enchaîné un troisième succès de rang, toutes compétitions confondues, avant une trêve internationale de trois semaines. Si ce succès face au rival marseillais reste important, la prestation des joueurs de Luis Enrique n’a pas convaincu. Amorphes en première période, les Parisiens se sont réveillés au retour des vestiaires.

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Nuno Mendes menace constante, Dembélé déçoit, Marquinhos en sauveur

Un joueur a notamment haussé le rythme en seconde période : Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais reçoit la note de 8/10 dans L’Équipe. « En difficulté à Brest, le Portugais est revenu à ses standards (très) élevés habituels. Si Dembélé, Neves ou Akliouche sont efficaces (53e, 56e, 90e), il doit terminer ce match avec deux ou trois passes décisives. Son service pour Marquinhos sur le deuxième but est délicieux. Il a représenté une menace totale et constante. Sa frappe de la 82e est dangereuse. Harit l’a ponctuellement gêné, il se fait une frayeur en fin de match (90e + 5) mais sa prestation reste assez exceptionnelle. » À l’inverse, Ousmane Dembélé est passé à côté de sa rencontre et récolte la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Un déchet constant et rédhibitoire dans ses transmissions comme à la finition. Sa tentative de lob était osée (12e, au-dessus) mais il rate le cadre sur une tête où il doit mieux faire (42e). Il perd aussi le ballon sur l’égalisation de l’OM (72e), ça fait beaucoup. »

Les Parisiens ont pu ramener les trois points de leur déplacement grâce à leur capitaine Marquinhos. Le défenseur brésilien a été l’auteur du but victorieux et porte déjà son total à trois réalisations cette saison en championnat. « Son 26e clasico (20 victoires) aura forcément une place spéciale dans ses mémoires. Le plus Parisien des Brésiliens offre la victoire à son équipe avec un but plein d’abnégation. Un match sans faute, mais avec un joli coup d’éclat », salue Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. Impeccable pendant la quasi-totalité de la rencontre, Willian Pacho a cependant été trop facilement éliminé par Angel Gomes sur l’égalisation marseillaise. Le défenseur parisien reçoit la note de 4/10 dans les deux quotidiens. « Il se fait éliminer comme un gamin par Angel Gomes sur l’égalisation. Rarement mis en danger, il est bien aidé par la maladresse de Maupay. Il marque son territoire dès la première minute en coupant parfaitement une course de Gouiri. Mais ce n’est toujours pas le Pacho rayonnant du début 2025″, souligne le journal francilien.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 7, Pacho 4, Nuno Mendes 8 – J. Neves 6, Vitinha 5, F. Ruiz 4 – Doué 6, Dembélé 3, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6

(L’Équipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 7, Pacho 4, Nuno Mendes 8 – J. Neves 6, Vitinha 5, F. Ruiz 4 – Doué 6, Dembélé 3, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 7, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – J. Neves 5.5, Vitinha 6, F. Ruiz 5 – Doué 6, Dembélé 5, Kvaratskhelia 4