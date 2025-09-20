Cup

OM / PSG – Les Parisiens accueillis par les ultras à l’entraînement

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 septembre 2025

À J-1 du match face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1, les joueurs du PSG ont été accueillis par les ultras pour faire monter l’ambiance autour de cette rencontre.

Auteur d’un sans-faute depuis le début de saison, le PSG compte bien poursuivre sa belle série. Et pour cela, le club de la capitale aura à coeur de venir à bout de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+) en conclusion de la 5e journée de Ligue 1. Un match qui a son importance pour le club et les supporters. Et ces derniers n’ont pas manqué de le rappeler.

Ligue 1 – Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

600 ultras présents à l’entraînement

En entraînement de veille de match, les Rouge & Bleu ont été accueillis par les ultras du PSG. Ils ont assisté à la dernière séance collective des Parisiens et ont mis l’ambiance avec des banderoles (‘des coupes prestigieuses pour une histoire glorieuse. L’Europe c’est Paris’; ‘Pour l’honneur du blason, humiliez ces bouffons’) et des chants. Environ 600 ultras étaient présents pour assister à cette séance collective et une dizaine de PMR du groupe handicapé PSG, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. Les joueurs en ont profité pour les saluer avant de débuter leur entraînement. Les blessés, Lucas Beraldo, João Neves, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, en ont aussi profiter pour saluer les fans. Une chaude ambiance avant ce premier Classique de la saison.

