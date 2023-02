OM / PSG : Les pronos de la rédac’ avec Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce dimanche à 20h45, à l’occasion de la 25 me journée de Ligue 1.

Retour sur la Canebière ! Le PSG va de nouveau défier l’OM à l’Orange Vélodrome, quelques semaines seulement après son élimination en Coupe de France par le club phocéen (1-2).

Après avoir enchaîné 3 défaites de rang, une rareté pour le club de la Capitale, les parisiens se sont repris face au LOSC le week-end dernier, s’imposant dans les ultimes secondes 4 à 3 sur un coup-franc du génial Leo Messi, porté par un Mbappé conquérant.

C’est dans ce contexte particulier que les parisiens voudront laver l’affront de la défaite face au rival historique, ils auront également à cœur de maintenir leur avance sur les Olympiens en championnat, qui reviendraient à 2 points en cas de victoire.

A l’occasion de ce Classique, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et Profitez d’un bonus exceptionnel vous permettant de recevoir jusqu’à 100€ de freebet !*

Le pronostic de la redac’

Les parisiens ont une revanche à prendre face à l’OM, qui n’avait plus battu le PSG au Stade Vélodrome depuis 2011. Un autre résultat qu’une victoire serait une nouvelle déception pour les hommes de Christophe Galtier, qui rêvent toujours d’un doublé championnat ainsi que la Ligue des Champions.

La victoire est d’ailleurs le résultat que nous imaginons au sein de notre rédaction.

Les paris CS

Victoire du PSG contre l’OM (2,45) Après une rencontre disputée début février au terme de laquelle les Olympiens se sont finalement imposés, les Parisiens auront une revanche à prendre. Si certains joueurs seront absents (Hakimi, Neymar JR Nuno Mendes…), Mbappé lui sera bien là, et cela devrait faire toute la différence. Capable d’insuffler un esprit de révolte dans la tête de ses partenaires, Mbappé, friand de ce type de rencontre, peut porter ses coéquipiers vers leur 19 ème victoire de la saison.

La cote la victoire du PSG est à 2,45 sur ParionsSport en ligne.

RESTREINT

But de Mbappé (2,15) : Le génie français est de retour. Après avoir martyrisé la pauvre défense lilloise pour son retour de blessure, Kylian Mbappé devrait enchaîner ce week-end, face à des Marseillais qui souffriront des absences conjuguées de Gigot et Mbemba en défense centrale.

La cote du but de Kylian Mbappé est à 2,15 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Doublé de Mbappé (6,75) : Impressionnant face au Bayern Munich lors de son entrée en jeu, et face au LOSC la semaine dernière, nous mettons une petite pièce sur le fait que Mbappé soit capable d’enchaîner un second doublé de suite face à l’OM. Redevenu leader au classement des buteurs de Ligue 1 ex-aequo avec Jonathan David et Folarin Balogun, l’attaquant français aura sans doute la volonté d’écarter ses concurrents de la course en y allant de son doublé.

La cote Mbappé qui inscrit deux buts ou plus contre l’OM est à 6,75 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne