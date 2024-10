OM / PSG – On connaît la chanson

C’est LE match que tout le monde attend. Une rivalité pas ancestrale, certes, mais suffisamment ancrée chez les supporters des deux camps pour qu’un Classique OM-PSG suscite l’attente et l’excitation.

Pas besoin, au fond, de soutenir l’une des deux équipes, ni même de prendre parti dans les jours qui suivent ou précèdent chaque rencontre. La passion environnante et les excès qui en découlent, la pression médiatique et l’atmosphère ressentie en tribunes s’occupent de tout. LE match s’invite dans nos têtes et son contenu demeure. Comme une évidence. La saison 2024-2025 ne fait pas exception à la règle. Surtout pas, serait-on même tenté de dire. Car l’écart entre les deux équipes, en termes de jeu et d’intensité, paraît moindre. Le PSG rassure moins, l’OM plaît davantage. Suffisamment, du moins, pour qu’une contre-performance des Parisiens et un bon résultat des Marseillais entraînent à chaque fois le même constat médiatique : et si c’était l’année de l’OM ?

On a déjà connu une telle sensation il y a quelques semaines seulement, avant que l’OM s’incline à Strasbourg et bafoue ensuite son football contre Angers. Avant que le PSG montre son évidente supériorité au Parc face à Rennes ou contre Strasbourg. Comme quoi, on finit par connaître la chanson en Ligue 1, une fois dégagé du piège que constitue le parti pris. Le PSG n’a pas d’égal sur la scène hexagonale à cette heure. Trop de talents, d’expérience et d’organisation pour qu’une quelconque formation made in France puisse véritablement tenir tête aux hommes de Luis Enrique. Les accidents connus jusque-là concernent la scène européenne, pas l’hexagonale.

Et il est fort à parier que dimanche soir, aux environs de 23 heures, une tendance bien connue revienne aux esprits de chacun lorsque Paris aura ramené un ou trois points de sa visite au stade Vélodrome. Paris est au-dessus, l’OM un concurrent pour les places d’honneur. C’est ainsi depuis des lustres et rien ne permet à ce jour de penser ou d’imaginer le contraire. On vous le dit, on connaît la chanson.