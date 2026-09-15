OM – PSG : un Vélodrome toujours pas plein à cinq jours du Classique

Le PSG se rendra à Marseille ce dimanche pour conclure la cinquième journée de Ligue 1. Et à cinq jours du choc, le Vélodrome n’affiche toujours pas complet.



Après avoir enchaîné deux nuls et un revers, le Paris Saint-Germain a validé sa première victoire de la saison dimanche dernier à Brest (0-1). Une victoire acquise dans la douleur, notamment grâce à un très grand Safonov, et qu’il faudra faire fructifier lors du choc de la cinquième journée à Marseille dimanche prochain (20h45, Ligue 1+).

Les fans marseillais pas emballés par le OM – PSG qui s’annonce ?

De leur côté, les hommes de Bruno Genesio connaissent un début d’exercice encore plus compliqué avec trois défaite de suite. Une dynamique, en plus d’un mercato estival très difficile, qui semble d’ailleurs avoir refroidi les fans phocéens. En tout cas, comme nous le relate RMC Sport, le stade Vélodrome n’affiche toujours pas complet ce mardi après-midi. À cinq jours d’un choc face au PSG, voir la billetterie marseillaise encore ouverte est une vraie rareté,.

« Il était encore possible de se procurer des places à 55 euros à 75 euros en visibilité réduite, ou de 65 euros (catégorie 10), à 249 euros (catégorie top), sans aucune file d’attente », précise encore RMC. En cause selon le média : un « début poussif, la crainte d’une lourde défaite face au double champion d’Europe et des prix jugés globalement élevés. »