Omnisports : La NBA aurait le PSG en tête pour une franchise basket à Paris

Dans sa croissance depuis l’arrivée de QSI à sa tête, le PSG a fait passé son développement par l’omnisports. Entre la section féminine, handball ou encore judo, c’est désormais le basket-ball qui pointe le bout de son nez dans la galaxie Rouge & Bleu.

Dans sa volonté de croissance en passant par l’omnisports, le PSG pourrait trouver en ce qui concerne le basket-ball, un partenaire de poids. En effet, selon les informations du BasketNews, la NBA aimerait avancer sur la création d’un championnat européen, et miserait gros sur le PSG dans ce sens là. « Nos discussions portent sur la création d’une compétition, une ligue, qui serait indépendante de la NBA« , avait confié ces derniers jours Adam Silver, boss de la ligue de basket américaine en marge du NBA Paris Games 2025. L’américain a poursuivi : « Sous quel format, cela reste à déterminer. On veut écouter toutes les parties concernées, pour mieux comprendre à quoi cela pourrait ressembler« . Pour s’installer en Europe et lancer sa ligue sur le Vieux Continent, la NBA aimerait qu’une de ses franchises soit parisienne. Toujours selon le site spécialisé BasketNews, si le Paris Basketball semble être le partenaire logique, avec les appels de phares de David Khan, patron de la franchise, c’est bien le Paris Saint-Germain qui serait le premier choix de la NBA. Pour le PSG, la volonté serait bel et bien présente. En effet, le club de la capitale souhaiterait relancer sa franchise de basketball après la fermeture PSG Racing Basket en 2000, qui était devenu le Paris Basket Racing puis le Levallois Sporting Club et Paris-Levallois basket aujourd’hui.

Le Paris Saint-Germain ne devrait toutefois pas être le seul grand club européen que la NBA souhaite enrôlé dans son projet de ligue sur le Vieux Continent. En effet, en Angleterre, Manchester City serait dans un coin de la tête d’Adam Silver et ses équipes, et le Real Madrid en Espagne. « Quand tu vois ce que fait la NBA… Ils sont très, très forts. Quand tu vois le marketing, le nouveau contrat TV qui va commencer l’année prochaine…« , a déclaré à ce sujet la légende du basket français, Tony Parker dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. Ce dernier, propriétaire de l’ASVEL, est lui aussi intéressé à l’idée d’intégrer une ligue NBA Europe avec sa franchise : « Je pense que c’est important pour nous de s’associer à ça. Je ne peux pas dire grand-chose (sur les discussions, NDLR) mais le seul truc que je peux dire, c’est que je veux qu’il y ait la NBA Europe et qu’on a envie de faire partie de la NBA Europe« . L’ancienne gloire des Spurs de San Antonio aura la charge, selon BasketNews, de présenter le projet à plusieurs clubs européens en février, avant que ces derniers ne décident de leur engagement à long terme avec l’Euroligue.